Лыжница Анастасия Прокофьева в следующем сезоне будет выступать за Санкт-Петербург

Чемпионка России — 2021 в гонке на 50 км лыжница Анастасия Прокофьева со следующего сезона будет представлять Санкт-Петербург. Об этом сообщила Евгения Крупицкая, также выступающая за этот регион.

«В этом году мы с Настей вместе готовимся к предстоящему сезону с О. О. Перевозчиковым и будем представлять один регион — Санкт-Петербург!» — написала Крупицкая в своём телеграм-канале.

В прошедшем сезоне 28-летняя Анастасия Прокофьева представляла Москву и в параллельном зачёте Санкт-Петербург. Лыжница заняла 27-е место в общем зачёте Альфа Банк Кубка России — 2023/2024. Теперь она будет полноценной лыжницей сборной Санкт-Петербурга.

Евгения Крупицкая стала четвёртой по итогам последнего Кубка России.