Действующий обладатель КМ по лыжным гонкам: в сезоне-2024/2025 буду выбирать старты

Обладатель Кубка мира-2023/2024 норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен подвёл итоги прошедшего сезона и рассказал о планах подготовки к следующему.

«После каждого сезона меня немного трясёт. Батарейка на нуле. Мне надо было побыть несколько дней дома, чтобы прийти в себя. Нет сил ни на что. Я ложусь спать в 11 вечера, встаю в 11 дня, но всё равно не чувствую лёгкости. Такое состояние может быть несколько дней. Но в этом году было совсем тяжело. Никогда раньше у меня не было такого интенсивного гоночного календаря и столько дней вне дома. Поэтому весной я решил не спешить с серьёзными нагрузками, пока не почувствую, что готов физически и морально.

Летом будет много часов тренировок. Июль я проведу, в основном занимаясь дома, в Аскере. Поэтому жене придётся больше времени проводить с подругами, чтобы не мешать мне есть, спать и тренироваться. В следующем сезоне я буду выбирать главные старты и добавлю больше тренировок в связи с чемпионатом мира. Буду более строгим к себе по сравнению с прошлым годом», — приводит слова Амундсена TV2.

С 26 февраля по 9 марта 2025 года пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам. Он состоится в Тронхейме (Норвегия).

25-летний Амундсен — серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира 2021 и 2023 годов в гонке на 15 км свободным стилем.