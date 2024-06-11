Александр Большунов прибыл на сбор в Малиновку и приступил к тренировкам

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов начал тренировочную работу на сборе в Малиновке (Архангельская область). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Большунов на сборе в Кисловодске провёл лишь несколько дней, но не тренировался из-за болезни. Он вернулся домой, где проводил только лёгкую работу. На сборе в Малиновке он планирует приступить к первой в межсезонье серьёзной работе.

27-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.