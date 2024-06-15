FIS представила команду-мечту из лыжников в честь Евро-2024 без Большунова и Клебо

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в своём аккаунте в соцсетях опубликовала символическую сборную лыжников в честь стартовавшего в пятницу, 14 июня, чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Вратарь: Фридрих Мох (Германия);

Защитники: Мика Фермойлен (Австрия), Михал Новак (Чехия), Валерио Гронд (Швейцария), Эндрю Масгрейв (Англия);

Полузащитники: Беда Кле, Сириль Фендрих (оба — Швейцария), Уго Лапалус, Жюль Лапьер (оба — Франция);

Нападающие: Федерико пеллегрино (Италия), Люка Шанава (Франция);

Запасные: Жуль Шаппа, Рено Же, Тео Шели (все — Франция), Лукас Бёгль, Флориан Ноц (оба — Германия), Симрне Дапра, Элиа Барп (оба — Италия), Яник Рибли (Швейцария).

Фото: пресс-служба FIS

В составе команды лыжников отсутствуют пятикратный олимпийский чемпион 27-летний норвежец Йоханнес Клебо и обладатель трёх золотых медалей Олимпиады — 2022 в Пекине Александр Большунов и их партнёры по национальным командам. Это связано с тем, что сборные Норвегии и России по футболу не участвуют в Евро — 2024. Норвежская сборная не квалифицировалась по итогам отборочного турнира, а российская команда отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Напомним, в пятницу, 14 июня, состоялся матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Шотландии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Сборная Германии одержала победу со счётом 5:1.