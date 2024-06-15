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Немецкий лыжник Тобиас Ангерер вместе с сыном посетил первый матч Евро-2024

Немецкий лыжник Тобиас Ангерер вместе с сыном посетил первый матч Евро-2024
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, первый победитель гонки «Тур де Ски» Тобиас Ангерер вместе с сыном посетил первый матч Евро-2024.

«Какой опыт! Мы готовы к летней сказке 2.0», — подписал свой пост лыжник.

Фото: Из личного архива Ангерера

Сам Ангерер завершил свою карьеру в большом спорте в 2014 году. В его активе шесть медалей на чемпионатах мира – четыре серебра и две бронзы, 27 медалей на подиуме на этапах Кубка мира, 11 из них — золотые. В 2007 году Тобиас Ангерер стал первым в истории победителем «Тур де Ски», опередив в итоговом протоколе россиянина Александра Легкова.

Напомним, Евро-2024 стартовал 14 июня с матча хозяев поля, немецкой сборной, и футболистов Шотландии. С разгромным счётом 5:1 сборная Германии одержала победу над соперниками.

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