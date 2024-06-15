Юрий Бородавко рассказал подробности лыжного календаря сезона-2024/2025

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал подробности календаря будущего сезона-2024/2025.

«Перенесённые с чемпионата России — 2024 гонки на 30 и 50 км свободным стилем пройдут в конце декабря в Кирово-Чепецке после завершения этапа Кубка России.

На чемпионате России 2025 года в Казани не будет длинных гонок на 30 и 50 км классическим стилем, они пройдут в Сыктывкаре, где в предстоящем сезоне также будет этап Кубка России.

Кроме того, будет увеличено количество гонок на финале Кубка России в Кировске», — сказал Бородавко в видео на YouTube-канале «На лыжи!».

Напомним, сейчас группа Юрия Бородавко находится на сборах в центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область).