Дочка Александра Большунова составила компанию отцу на тренировке

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Появилось видео, на котором российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов тренируется вместе со своей дочкой Евой. Девочка ещё не достигла двухлетнего возраста.

Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеофрагментом, на котором Ева составила компанию отцу, занимающемуся на тренажёре.

Напомним, Александр Большунов и Анна Жеребятьева сыграли свадьбу в апреле 2021 года. Спортсмены стали родителями в августе 2022 года. У них родилась дочь, которую назвали Евой.

27-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.