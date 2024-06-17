Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дочка Александра Большунова составила компанию отцу на тренировке

Дочка Александра Большунова составила компанию отцу на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Появилось видео, на котором российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов тренируется вместе со своей дочкой Евой. Девочка ещё не достигла двухлетнего возраста.

Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеофрагментом, на котором Ева составила компанию отцу, занимающемуся на тренажёре.

Напомним, Александр Большунов и Анна Жеребятьева сыграли свадьбу в апреле 2021 года. Спортсмены стали родителями в августе 2022 года. У них родилась дочь, которую назвали Евой.

27-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.

Материалы по теме
Фото
«Люблю тебя». Жена Александра Большунова опубликовала романтичное фото с лыжником
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android