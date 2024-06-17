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Линн Сван будет тренироваться как норвежские легкоатлеты

Линн Сван будет тренироваться как норвежские легкоатлеты
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Шведская лыжница Линн Сван будет тренироваться как норвежские легкоатлеты перед стартом сезона-2024/2025. Об этом рассказал её личный тренер Ола Равальд.

Сван приступит к тренировкам с двойным порогом. Этот метод требует, чтобы спортсмены выполняли две скоростные тренировки в один день с пороговой интенсивностью. По такому принципу тренируются норвежские бегуны братья Ингебригтсены.

«Я не знаю, как тренируются все лыжники, но в целом, пожалуй, можно сказать, что мы немного старомодны и консервативны в вопросах лыжной подготовки. И я считаю, что то, что происходит с тренировками в лёгкой атлетике, интересно», – приводит слова тренера Langd.

В сезоне-2023/2024 Сван одержала шесть побед на этапах Кубка мира и заняла второе место в общем зачёте. Шведка одержала победу в зачёте спринтов по итогам сезона.

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