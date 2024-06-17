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Эбба Андерссон станет ведущей на шведском радио

Эбба Андерссон станет ведущей на шведском радио
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Трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон станет ведущей радиопрограммы Sommar i P1.

Sommar i P1 – одно из самых популярных шоу на шведском радио, проходит каждое лето с 1959 года. С 22 июня по 18 августа ведущие, которые меняются каждый день, рассуждают на заданную тему на протяжении 90 минут. Ведущий, как правило, один.

«Думаю, мне есть что рассказать. Не могу раскрыть, о чём будет программа, но скажу, что буду говорить о том, что обычно остаётся за кадром. Надеюсь, что будет положительная реакция», – приводит слова Андерссон SVT.

Выпуск с участием шведской лыжницы выйдет 3 августа.

26-летняя Эбба Андерссон – двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, трёхкратная чемпионка мира. В общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 шведка заняла 10-е место.

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