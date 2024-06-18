Клебо отправился домой из тренировочного лагеря сборной Норвегии после новой травмы

Пятикратный олимпийский чемпион 27-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте. Новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает, но обещает поучаствовать в спонсорском забеге уже в субботу.

«Я получил небольшое растяжение в локте, из-за чего мне пришлось уехать домой из тренировочного лагеря национальной команды. Я нахожусь на пути к выздоровлению и скоро буду готов вернуться к нормальной тренировочной деятельности.

Я возвращаюсь во Фредрикстад, чтобы принять участие в забеге IDYLL X Craft Run, который пройдёт в субботу. Много детей и много радости от спорта. Я с нетерпением этого жду», — приводит слова Клебо Nettavisen.

В связи с травмой Клебо не будет присутствовать на пресс-конференции национальной команды по лыжным гонкам в Фредрикстаде в пятницу.