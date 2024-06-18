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Шведский лыжник Порома получил травму колена

Шведский лыжник Порома получил травму колена
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Шведский лыжник Вильям Порома испытывает проблемы с коленом, из-за которых был вынужден покинуть тренировочный сбор команды в Оре (Швеция). Об этом рассказал тренер сборной Ларс Льюнг.

«В мае он повредил колено во время езды на велосипеде, а сейчас стало только хуже. На этом сборе мы уделяем много времени беговой подготовке, а для его травмы это сейчас противопоказано, поэтому решили, что Вильям останется дома.

Теперь его тренировки выглядят довольно однообразно. Он может работать на лыжероллерах, но с бегом придется повременить», – сказал Льюнг в интервью Expressen.

23-летний Порома – призёр чемпионата мира 2023 года в марафоне на 50 км. В сезоне-2023/2024 швед занял 13-е место в общем зачёте Кубка мира. Порома специализируется в дистанционных гонках и имеет пять подиумов на этапах Кубка мира.

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