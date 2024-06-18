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Финляндия готова подписать соглашение об организации чемпионата мира в Лахти — 2029

Финляндия готова подписать соглашение об организации чемпионата мира в Лахти — 2029
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Федерация лыжного спорта Финляндии, город Лахти и Ассоциация лыжного спорта Лахти достигли соглашения о совместном финансировании чемпионата мира 2029 года в Лахти. Теперь Федерация лыжного спорта Финляндии готова подписать соглашение об организации чемпионата мира 2029 года с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

«На протяжении всего процесса у нас было устойчивое общее желание с городом Лахти и лыжным клубом Лахти найти необходимые средства для организации игр. С точки зрения лыжной ассоциации и ответственного руководства в нестабильной экономической ситуации для нас было крайне важно достичь консенсуса по местному соглашению о распределении затрат. Мы считаем, что теперь мы достигли соглашения, которое создаёт условия для того, чтобы Федерация лыжного спорта находилась на финансовой устойчивой основе как до, так и после Игр. Я очень благодарен городу Лахти и Лыжной ассоциации Лахти за то, что мы сейчас находимся в такой ситуации», — приводит слова президента Лыжной ассоциации Сирпа Коркатти Suomen Hiihtoliitto.

Согласно первоначальному графику решение о чемпионате мира 2029 года и договор об организации игр должны были быть подписаны 4 июня на Конгрессе FIS в Рейкьявике. Однако в Финской федерации лыжного спорта попросили месяц, чтобы уладить финансовые вопросы.

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