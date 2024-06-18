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Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам рассказал, сколько часов в год тренируется

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам рассказал, сколько часов в год тренируется
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен рассказал о своём тренировочном процессе.

«Я тренируюсь около 860 часов в год, или примерно 900. Это немного, и многие удивляются, потому что в основном тренируются больше, чем я.

В Норвегии хорошо развита культура тренировок. Я всегда ищу более прогрессивные подходы к подготовке. Думаю, что смог найти баланс между постепенным увеличением нагрузки и отдыхом», – приводит слова Амундсена Ski-Nordique.

Харальд Амундсен выиграл «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2023/2024, опередив в борьбе за кубок Йоханнеса Клебо. Помимо этого, в прошлом сезоне Амундсен победил в многодневке «Тур де Ски». Норвежец дважды становился призёром чемпионатов мира в личных гонках (серебро в 2021 году и бронза в 2023 году в гонке на 15 км).

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