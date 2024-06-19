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Эвен Нортуг досрочно покинул тренировочный сбор норвежской команды

Эвен Нортуг досрочно покинул тренировочный сбор норвежской команды
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Норвежский лыжник Эвен Нортуг сообщил, что досрочно покинул тренировочный сбор норвежской команды из-за болезни.

«Подозреваю респираторную инфекцию, поэтому на всякий случай вернулся домой. Нет смысла в присутствии на сборах, если ты не чувствуешь себя на 100% хорошо. Я заболел впервые с Рождества. Мне будет лучше провести несколько дней дома, чтобы вновь полноценно приступить к летним тренировкам, когда снова буду здоров», – передаёт слова Нортуга Langrenn.

Ранее стало известно, что сбор также досрочно покинул один из лидеров сборной Норвегии Йоханнес Клебо. У пятикратного олимпийского чемпиона растяжение в локте.

Эвен Нортуг – младший брат прославленного лыжника Петтера Нортуга. Эвен специализируется на спринтерских гонках и имеет пять подиумов Кубка мира в карьере.

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