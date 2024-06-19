Перспективный юниор Арсений Власов перешёл в югорскую команду.

«У меня всегда были и остаются отличные отношения с личными тренерами и руководством родной Подольской спортшколы. И я им очень благодарен за всё, что они для меня сделали. Но с переходом в юниорский возраст основное взаимодействие стало происходить с ЦСП Московской области. С ними сработаться не получилось, материальные условия тоже были на довольно посредственном уровне. Поэтому принял непростое для себя решение о смене региона.

Хочу сказать спасибо представителям ХМАО, которые меня приняли. Это исконно лыжный регион, и я рад, что буду представлять их. Собирается сильная команда ребят моего возраста и неплохой взрослый состав с Устюговым во главе. Конечно, хотелось бы в перспективе выступить с ним в командных гонках. Наблюдая со стороны, было видно, что регион активно развивается, и поэтому принял решение о переходе именно туда», — приводит слова Власова телеграм-канал «Радиолыжи».

Напомним, Власов представлял Московскую область. Ранее он выигрывал Всероссийские старты в Сыктывкаре и первенство федерального округа в Ярославле. Позднее он попал в основной состав юниорской команды.

В сезоне-2023/2024 Власов участвовал в Спартакиаде сильнейших со взрослым составом, где занял 83-е место в личном первенстве и 12-е с командой Московской области в эстафете.