Лыжник Клеман Парисс и ещё более 160 французов подписали документ против Ле Пен на выборах

Более 160 французских атлетов, в числе которых лыжник, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в эстафете Клеман Парисс, подписали опубликованный в L'Equipe документ с призывом голосовать против опозиционной партии Марин Ле Пен на грядущих законодательных выборах во Франции.

«Мы хорошо знаем о растущих трудностях, с которыми многие сталкиваются в связи со скорыми выборами, — гневе по поводу неравенства, страхе перед будущим. Но мы должны помнить «уроки прошлого», — приводит слова спортсменов Fondo Italia. Также спортсмены определили действия Ле Пен как идущие «глубоко против построения демократического, терпимого и достойного общества».

Также документ подписали Килиан Мбаппе, Маркус Тюрам, Майя Клоетенс, Жереми Прево и другие спортсмены.

Напомним, выборы в законодательные органы Франции пройдут 30 июня и 7 июля. Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания по результатам выборов в Европе, на которых Марин Ле Пен одержала победу почти 40% голосов.