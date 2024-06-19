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Норвежский лыжник Амундсен рассказал о трудностях со здоровьем

Норвежский лыжник Амундсен рассказал о трудностях со здоровьем
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Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Харальд Амундсен рассказал, какие трудности со здоровьем испытывал после тяжёлого сезона-2023/2024, по ходу которого выступал практически во всех гонках.

«Я постоянно себя толкал вперёд. У меня начались проблемы с дыхательными путями, которых у меня никогда не было раньше. Это были первые признаки того, что моё тело начало отказывать.

Я всё время кашлял, лёгкие были в плохом состоянии. До конца сезона стиснул зубы, а в середине межсезонья даже терял сознание. Трудности сопровождали меня долгое время, и даже когда стал лучше себя чувствовать, были дни, когда вообще не хотелось ничего делать.

Но я понял, что можно добиться многого, даже когда кажется, что тело достигло предела своих возможностей. Мы можем выдержать гораздо больше, чем думаем, и очень здорово это осознавать», – приводит слова Амундсена Fondo Italia.

Харальд Амундсен выиграл «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2023/2024, опередив в борьбе за Кубок Йоханнеса Клебо. Помимо этого, в прошлом сезоне Амундсен победил в многодневке «Тур де Ски».

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