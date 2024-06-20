Хейди Венг покинула тренировочный сбор норвежской команды вслед на Нортугом и Клебо

Норвежская лыжница Хейди Венг досрочно покинула тренировочный сбор норвежской команды, сообщил врач команды Уве Фераген.

«После консультаций с медицинским персоналом Хейди Венг решила пропустить встречу во Фредрикстаде, так как в последнее время нагрузка была несколько высокой, и ей необходимо восстановить силы», — приводит слова врача команды Уве Ферагена Langrenn.

Напомним, лыжник Эвен Нортуг сообщил, что досрочно покинул тренировочный сбор норвежской команды из-за болезни. Также пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте, поэтому новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает.

Ранее стало известно, какие трудности со здоровьем испытывал обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Харальд Амундсен после тяжёлого сезона-2023/2024, по ходу которого выступал практически во всех гонках.