Старший тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам надеется на возвращение Йохауг

Старший тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Шур Сварстад рассказал, что надеется на возвращение норвежской лыжницы, олимпийской чемпионки 2010 и 2022 года Терезе Йохауг.

«Я надеюсь и верю в это. Думаю, что Марит (Бьорген) или Пол Гуннар Миккельспласс, вероятно, общаются с ней больше, чем я. Марит проводит с Терезе несколько тренировок. В целом, диалог происходит часто, но я стараюсь не слишком придираться. Думаю, она получает много вопросов о следующей зиме.

Сейчас у нас есть группа из восьми человек, которые вместе ездят на сборы. Если мы сможем пригласить ее присоединиться к нам на сборах осенью, она будет только рада. Скорее всего, мы не сможем заменить ее, если она решит не кататься этой зимой. Пока что мы сосредоточены на тех, кто здесь, так что мы будем считать большим бонусом, если она присоединится к отряду», — приводит слова Сварстада Langrenn.

Ранее менеджер Йохауг рассказал, что решение о возвращении в сборную спортсменка примет до конца июня. Напомним, Йохауг находится на стадии выбора, возвращаться ли в большой спорт. 35-летняя лыжница завершила карьеру в 2022 году, сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать.