Петтер Нортуг сделал несколько прогнозов о Евро-2024

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг сделал несколько прогнозов в формате блиц-опроса о чемпионате Европы по футболу – 2024 на своей странице в социальных сетях.
— Кто выиграет чемпионат Европы?
— Франция.
— С кем они сыграют в финале?
— Италия.
— Кто будет лучшим игроком чемпионата Европы?
— Мбаппе.
— Кто станет лучшим бомбардиром?
— Мбаппе.
— Кто может удивить?
— Португалия.
— Худшая команда чемпионата Европы?
— Шотландия, — сказал Нортуг в социальных сетях.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).