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Петтер Нортуг сделал несколько прогнозов о Евро-2024

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг сделал несколько прогнозов в формате блиц-опроса о чемпионате Европы по футболу – 2024 на своей странице в социальных сетях.

— Кто выиграет чемпионат Европы?

— Франция.

— С кем они сыграют в финале?

— Италия.

— Кто будет лучшим игроком чемпионата Европы?

— Мбаппе.

— Кто станет лучшим бомбардиром?

— Мбаппе.

— Кто может удивить?

— Португалия.

— Худшая команда чемпионата Европы?

— Шотландия, — сказал Нортуг в социальных сетях.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).