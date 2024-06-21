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Большунов поделился фото со сбора земляники

Большунов поделился фото со сбора земляники
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Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов в социальных сетях поделился фото с собранной земляникой.

«Кто уже насобирал землянику?» — написал Большунов в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

Ранее появилось видео, на котором Александр Большунов тренируется вместе со своей дочкой Евой. Девочка ещё не достигла двухлетнего возраста.

27-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.

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