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«Наш убыток составит семизначную сумму в евро». В Австрии подали иск против FIS

«Наш убыток составит семизначную сумму в евро». В Австрии подали иск против FIS
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Федерация лыжного спорта Австрии подала иск против FIS из-за централизованной продажи телевизионных и маркетинговых прав.

«Этим решением правление FIS ограничило конкуренцию на рынке. Это уже оказывает влияние на нашу федерацию. Если централизованное соглашение вступит в силу, то наш убыток потенциально может составить семизначную сумму в евро. У нас нет иного выбора, кроме как защищаться», — приводит слова генерального секретаря австрийской федерации лыжного спорта Кристиана Шерера Sport business.

В апреле Международная федерация лыжного спорта приняла решение осуществлять продажу телевизионных и маркетинговых прав централизованно в пакетном формате. Ранее этим занимались сами страны-организаторы международных лыжных соревнований.

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