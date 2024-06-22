Чемпион мира Пол Голберг планирует отказаться от участия в «Тур де Ски» — 2024/2025

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг рассказал о своих планах на сезон-2024/2025, в котором он планирует не участвовать в спринте.

«Спринт для меня не является приоритетом. Это значит, что на каждом этапе у меня будет на одну гонку меньше. Если удастся, то я планирую пропустить и «Тур де Ски». Есть много других гонок, в которых я хотел бы преуспеть. Даже без спринта. В конце концов, на чемпионате мира у меня будет четыре гонки, в которых я смогу побороться за медаль. Поэтому выбор прост», — приводит слова Голберга Langrenn.

33-летний Голберг — четырёхкратный чемпион мира (два раза в эстафете, по одному золоту в командном спринте и в масс-старте на 50 км). В прошедшем сезоне-2023/2024 занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира.