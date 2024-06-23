Терезе Йохауг сообщила, что отложит решение о возвращении в профессиональный спорт

Олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов Терезе Йохауг рассказала, что ей понадобится больше времени, чтобы принять решение о возвращении в профессиональный спорт. Отметим, что ранее спортсменка планировала определиться с дальнейшей карьерой до конца июня.

«Решение ещё не принято. Пока я просто откладываю его на попозже. В последнее время появилось много дел, которые отнимают слишком много энергии.

В повседневной жизни то легче, то сложнее. Особенно когда у тебя на руках маленький ребёнок и многое зависит от того, насколько ты выспался. В общем, я ещё ничего не решила», — приводит слова Йохауг Langrenn.

Напомним, Йохауг завершила карьеру в 2022 году, сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать.