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Чемпионат мира по лыжам — 2027 в Фалуне пересечётся по времени с Васалоппетом

Чемпионат мира по лыжам — 2027 в Фалуне пересечётся по времени с Васалоппетом
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Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года пройдёт в шведском Фалуне, но последний день чемпионат мира пересекается с началом гонки Васалоппет (массовый лыжный марафон на 90 км. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает xc-ski.de.

В связи с этим некоторые из лыжников должны будут выбирать между двумя крупными соревнованиями. Например, 17-летний швед Анвар Мюльбак, который в этом году стал третьим в этой гонке, но при этом является и участником сборной Швеции по лыжным гонкам. Сам спортсмен желал бы совместить два крупных старта, однако, насколько это возможно будет сделать теперь, неизвестно.

До чемпионата мира в 2027 году лыжников ждут также чемпионат мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия) и Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине (Италия). Власти также планировали отменить несколько крупных гонок в 2025 году, в числе которых многодневка «Тур де Ски», чтобы увидеть на трибунах чемпионата мира достойное количество болельщиков.

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