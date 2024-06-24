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Сергей Устюгов примет участие на чемпионате России по лыжероллерам

Сергей Устюгов примет участие на чемпионате России по лыжероллерам
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что в конце июля он намерен принять участие в чемпионате страны по лыжероллерам в Рыбинске.

«В каких гонках — будем смотреть по готовности и от этого отталкиваться.

Сейчас направляемся в Малиновку на учебно-тренировочные мероприятия. По [физической] форме летом о нас судить не стоит — мы же лыжники, зимой должны показывать результаты», — приводит слова Устюгова ТАСС.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне.

На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

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