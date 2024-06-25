Бородавко сообщил, что Александр Большунов может выступить в июле в «Малиновских гонках»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о сборе в Малиновке (Архангельская область), в котором участвует трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Моя группа выступит с 19 по 21 июля на «Малиновских гонках», естественно, в Малиновке. Никто не пропустит. Думаю, что и Саша Большунов. Представительство будет хорошим. Большунов достаточно хорошо проходит сбор в Малиновке. Потихоньку начинает набирать кондиции, с каждым днём ощущает себя всё лучше и лучше», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Соревнования на лыжероллерах «Малиновские гонки» пройдут в Малиновке с 19 по 21 июля.

Напомним, Большунов в июне на сборе в Кисловодске провёл лишь несколько дней, но не тренировался из-за болезни. Он вернулся домой, где проводил только лёгкую работу. На сборе в Малиновке он приступил к первой в межсезонье серьёзной работе.