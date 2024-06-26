Вильям Порома и Эдвин Ангер не выступят на чемпионате Швеции по лыжероллерам

Шведские лыжники Вильям Порома и Эдвин Ангер прокомментировали пропуск чемпионата страны по лыжероллерам.

«У меня нет времени разъезжать туда-обратно. К тому же обычно эти соревнования проводят по плоским трассам, что не является хорошей тренировкой. Да и соревноваться на лыжероллерах всегда рискованно», — приводит слова Порома SVT.

«Всё это можно было сделать привлекательнее. Если бы пришло больше зрителей, то вокруг чемпионата было бы больше ажиотажа. К тому же нет у меня цели выиграть золото чемпионата Швеции по лыжероллерам. Конечно, это было бы весело, но я стремлюсь не к этому. Быть быстрым и занимать места на подиуме мне нужно зимой. Именно вокруг этого у меня всё построено», — цитирует Ангера SVT.

Чемпионат Швеции по лыжероллерам стартует сегодня, 26 июня, в Вестеросе.

23-летний Порома – призёр чемпионата мира 2023 года в марафоне на 50 км. В сезоне-2023/2024 швед занял 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

22-летний Ангер занял восьмое место в спринтерском зачёте Кубка мира — 2023/2024.