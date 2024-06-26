«Надеюсь, все понимают, что не стоит в это инвестировать». У Тириль Венг взломан аккаунт

Неизвестные взломали страницу норвежской лыжницы, двукратной чемпионки мира в эстафете Тириль Венг в социальной сети. Мошенники выложили в её аккаунте пост от имени Венг, в котором она рекомендует выгодно инвестировать средства.

«Да, очевидно, меня взломали. Не могу зайти в свой аккаунт. Надеюсь, люди понимают, что не стоит в это инвестировать», — приводит слова норвежки NRK.

Напомним, норвежская спортсменка попала в состав женской сборной по лыжным гонкам на сезон-2024/2025. Также в состав национальной команды войдут Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Кристин Эустгулен Фоснес, Жюли Мюре, Маргрете Бергане и Матильде Мюрвольд.

В прошлом сезоне Тириль Венг заняла 21-е место в спринтерском зачёте Кубка мира.