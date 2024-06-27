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Норвежский журналист: тренер Квеен ушёл из лыжной сборной из-за романа с Кальво

Норвежский журналист: тренер Квеен ушёл из лыжной сборной из-за романа с Кальво
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Журналист Эрнст Лерсвеен назвал причину ухода из женской сборной Норвегии по лыжным гонкам тренера Стига Рюне Квеена. Женатый специалист состоял в отношениях с лыжницей Анне Кьерсти Кальво.

«Лично я услышал об отношениях между Квееном и Кальво весной прошлого года. Тогда об этом всюду говорили в лыжной Норвегии. Нет сомнений, что это повлияло на обстановку в команде и руководство сборной должно было быть в курсе этих отношений и предпринимать меры. Потребовалось больше года, прежде чем они начали действовать. Эти отношения касаются не только Квеена и Кальво, потому что они имели настолько драматические спортивные последствия, что закончились тем, что менеджеру национальной команды пришлось прекратить работу за год до чемпионата мира. И правда не в том, что он хочет уделять больше времени семье.

Могут быть веские причины, по которым СМИ не затрагивают подобные вопросы. Что у одной из сторон есть семья, и что это в интересах детей. Но когда это приводит к таким серьёзным последствиям, что команда теряет тренера, я думаю, общественность должна знать почему», — приводит слова норвежского журналиста Nettavisen.

Напомним, в личном женском зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024 Кальво стала 34-й. Бронзу она завоевала в двух стартах, а всего смогла принять участие в 9 из 15 этапов. По итогам сезона-2022/2023 она была признана лучшей спортсменкой Норвегии.

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