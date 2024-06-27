Стало известно, кто из россиян вошёл в пул допинг-тестирования FIS, Ступак отсутствует
Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила олимпийскую чемпионку Юлию Ступак из своих пулов допинг-тестирования на новый сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы FIS. Также из пулов тестирования FIS исключён трёхкратный серебряный призёр Игр-2014 Максим Вылегжанин.
22 российских лыжника, вошедших в международный пул допинг-тестирования на сезон-2024/2025:
- Евгений Белов.
- Александр Большунов.
- Алексей Червоткин.
- Лидия Горбунова.
- Мария Истомина.
- Яна Кирпиченко.
- Савелий Коростелёв.
- Евгения Крупицкая.
- Андрей Ларьков.
- Артём Мальцев.
- Андрей Мельниченко.
- Наталья Терентьева.
- Елизавета Пантрина.
- Глеб Ретивых.
- Анастасия Прокофьева.
- Илья Семиков.
- Татьяна Сорина.
- Денис Спицов.
- Александр Терентьев.
- Сергей Устюгов.
- Иван Якимушкин.
- Алиса Жамбалова.
Горбунова, Коростелёв, Крупицкая, Ларьков и Пантрина впервые попали в пул тестирования.
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