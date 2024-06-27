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Стало известно, кто из россиян вошёл в пул допинг-тестирования FIS, Ступак отсутствует

Стало известно, кто из россиян вошёл в пул допинг-тестирования FIS, Ступак отсутствует
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила олимпийскую чемпионку Юлию Ступак из своих пулов допинг-тестирования на новый сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы FIS. Также из пулов тестирования FIS исключён трёхкратный серебряный призёр Игр-2014 Максим Вылегжанин.

22 российских лыжника, вошедших в международный пул допинг-тестирования на сезон-2024/2025:

  1. Евгений Белов.
  2. Александр Большунов.
  3. Алексей Червоткин.
  4. Лидия Горбунова.
  5. Мария Истомина.
  6. Яна Кирпиченко.
  7. Савелий Коростелёв.
  8. Евгения Крупицкая.
  9. Андрей Ларьков.
  10. Артём Мальцев.
  11. Андрей Мельниченко.
  12. Наталья Терентьева.
  13. Елизавета Пантрина.
  14. Глеб Ретивых.
  15. Анастасия Прокофьева.
  16. Илья Семиков.
  17. Татьяна Сорина.
  18. Денис Спицов.
  19. Александр Терентьев.
  20. Сергей Устюгов.
  21. Иван Якимушкин.
  22. Алиса Жамбалова.

Горбунова, Коростелёв, Крупицкая, Ларьков и Пантрина впервые попали в пул тестирования.

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