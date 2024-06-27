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«Хочу выложиться по полной и добиться успеха». Стох — о мотивации в спорте

«Хочу выложиться по полной и добиться успеха». Стох — о мотивации в спорте
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Польский прыгун, трёхкратный олимпийский чемпион Камиль Стох рассказал о мотивации в спорте и о желании доказать, что он всё ещё способен получать удовлетворение в последние годы своей карьеры.

«Я ни в чём не был уверен, но после последнего прыжка в Планице вбил себе в голову, что он будет последним. Был убеждён, что больше никогда не сяду на бревно на лыжах. Через неделю после окончания сезона у меня родилась идея продолжить прыжки, естественно, с поддержкой моей жены. Она мотивировала меня взять себя в руки, собраться с мыслями и попробовать ещё раз, чтобы использовать последние силы. Я всё ещё чувствую, что во мне есть нераскрытый потенциал. Хочу выложиться по полной и добиться успеха.

Чувствовал, что должен работать с людьми, которые знают меня. С ними я пережил неудачи, из которых извлёк уроки, но также и успехи. Это даёт мне уверенность в том, что они знают, как снова привести меня на вершину. На самом деле выбрать Долежала было очень просто. Считаю его своим наставником, а не просто тренером. Для спортсмена очень важно подходить к сотрудничеству именно таким образом.

Давайте признаем, что это будет последний этап моей карьеры. Мне нужны люди, которые сосредоточены на мне, которые уделяют мне всё своё внимание и способны улучшить мельчайшие детали. С ними я смогу прыгать всё выше и выше. Могу сказать, что я подходил к делу несколько эгоистично. Я не думал ни о ком. Сосредоточился на себе и своём развитии, чтобы помочь прежде всего себе», — приводит слова Стоха Fondo Italia.

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