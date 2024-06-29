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Норвежская лыжница стала чемпионкой страны в беге на 800 метров

Норвежская лыжница стала чемпионкой страны в беге на 800 метров
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19-летняя норвежская лыжница Малин Хоэлсвен стала чемпионкой своей страны в беге на 800 метров. Соревнования проходили на спортивной базе «Санднес». Эта награда стала для неё первой на чемпионате Норвегии.

Ранее она также становилась чемпионкой Европы до 18 лет по лёгкой атлетике. В марте 2024 года норвежка дебютировала на чемпионате мира, приняв участие в спринте в Драммене. В свои годы Хоэлсвен уже имеет на своём счету несколько побед в гонках FIS на юниорском уровне, а также завоевание спринтерской классификации Кубка Норвегии среди юниоров в прошлом сезоне.

Спортсменка уделяет много времени обоим видам спорта и везде профессионально развивается. Лыжница не собирается выбирать что-то одно, стараясь равномерно распределить нагрузку.

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