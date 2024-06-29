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Александр Терентьев набирает форму к будущему сезону со своей маленькой собачкой

Александр Терентьев набирает форму к будущему сезону со своей маленькой собачкой
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Российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) показала, как её муж, лыжник Александр Терентьев, набирает форму к будущему сезону-2024/2025 вместе со своей собачкой. Видео и фото с тренировок опубликовала лыжница в телеграм-канале.

«Аксель в свои 8 месяцев очень старается отобраться в сборную. Тренировки и восстановление по плану», — написала Непряева под постом.

Напомним, в этом году сама Непряева не выступала из-за того, что переболела гриппом, но Терентьев продолжает стартовать на внутрироссийских соревнованиях. В четвертьфинале спринта на Спартакиаде сильнейших он представлял Архангельскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ и стал четвёртым.

Александр и Наталья поженились несколько лет назад, у пары есть ребёнок.

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