Анастасия Прокофьева опубликовала эффектное видео в элегантном светлом костюме

Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) опубликовала в социальных сетях новый видеоролик.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, в котором Прокофьева эффектно дефилирует в элегантном светлом костюме.

В прошедшем сезоне 28-летняя Анастасия Прокофьева представляла Москву и в параллельном зачёте Санкт-Петербург. Лыжница заняла 27-е место в общем зачёте Альфа Банк Кубка России — 2023/2024. На чемпионате России — 2024 лыжница заняла четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. С нового сезона Анастасия будет представлять только Санкт-Петербург.

В 2022 году она приняла участие в Олимпийских играх в Пекине (Китай), где стала восьмой в скиатлоне и 17-й в гонке на 30 км свободным стилем.