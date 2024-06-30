Сборная Норвегии по лыжным гонкам потеряла основного спонсора

После 10 лет сотрудничества SpareBank1, главный спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам, принял решение не продлевать контракт.

Сезон-2024/2025 станет последним в многолетнем сотрудничестве компании и норвежской сборной.

«Мы провели 10 ценных лет в качестве главного партнёра по сотрудничеству с Норвежской ассоциацией беговых лыж и теперь передаём эстафету. Вместе мы создали возможности для элитного спорта, молодёжи и простых людей», — приводит слова руководителя отдела спонсорства SpareBank1 Ski-Nordique.

«Беговые лыжи остаются одним из самых сильных брендов норвежского спорта, и наша цель — продолжать расти. Мы привлекательны для многих, поскольку являемся успешной, инновационной и позитивной организацией с мотивированными спортсменами», — добавила к заявлению генеральный менеджер норвежской Федерации Катрин Инстебё.