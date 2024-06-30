«Где кубики?» Устюгов поделился фотографией с голым торсом

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов в социальных сетях поделился новой фотографией и задал подписчикам вопрос.

«Где кубики?» — написал Устюгов в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Сергея Устюгова

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

Ранее стало известно, кто из россиян вошёл в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта (FIS). Из этого списка исключена олимпийская чемпионка Юлия Ступак.