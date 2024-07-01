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Александр Большунов ответил на вопрос о смене спортивного региона

Александр Большунов ответил на вопрос о смене спортивного региона
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира лыжник Александр Большунов прокомментировал информацию о том, что он может сменить спортивный регион после скандальной ситуации с уходом из лыжных гонок руководителя компании УЛК Владимира Буторина.

«Я по-прежнему представляю Архангельскую область. Никуда не спешу с вопросом смены региона», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что Савелий Коростелёв и Александр Большунов перейдут в Татарстан. Переход Коростелёва состоялся.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Большунов оформил серию из 23 побед в индивидуальных гонках. Прервать победную серию удалось только в конце сезона лыжнику Ермилу Вокуеву.

Почему спонсор отказался от лыж в Архангельской области?

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