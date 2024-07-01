Большунов — о скандале с Малиновкой: детский спорт должен быть доступен

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов поделился своим мнением о том, что случилось по окончании чемпионата России – 2024 в центре лыжного спорта Малиновка.

В результате конфликта с тренерами местной спортивной школы владелец компании УЛК Владимир Буторин ушёл из лыжных гонок, прекратив спонсорскую поддержку.

«Честно говоря, я всё узнавал из новостей и не могу сказать, проводились там детские соревнования, несмотря на запрет, или нет. Моё мнение, что детский спорт должен быть доступен, особенно в наше время. Трассы должны быть всегда открыты, чтобы любой человек мог надеть лыжи и покататься. Вся ситуация меня огорчила, конечно.

Я хотел бы поблагодарить Владимира Фёдоровича Буторина за спонсорскую поддержку в подготовке к главным стартам. Безусловно, то, что он прекратил сотрудничество и развитие лыжного комплекса Малиновка – плохая новость. Что дальше будет с комплексом – неизвестно», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сборная России по лыжным гонкам в июне провела общий сбор в Малиновке. В июле сбор на комплексе запланирован у группы Юрия Бородавко, а также у молодёжных команд Андрея Нутрихина и Петра Седова. С 19 по 21 июля в Малиновке пройдут соревнования по лыжероллерам.

Что за скандал произошёл в центре лыжного спорта Малиновка?