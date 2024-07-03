Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам рассказал, в каких дисциплинах хочет бежать на ЧМ

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Харальд Амундсен рассказал, в каких гонках собирается принимать участие на чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия).

«В начале сезона я буду сосредоточен на отбор на чемпионат мира в Тронхейме. Нужно будет определиться, в каких гонках я буду вкладываться на полную. Я очень хочу пробежать 50 км и скиатлон на чемпионате мира. Также придётся побороться за место на гонку 10 км классическим стилем и на спринт.

Я думаю и о командном спринте, в прошлом сезоне я пробежал несколько. Но в классическом стиле очень сильны Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Я должен быть готов. В начале сезона посмотрю, что пойдёт лучше всего. Возможно, всё же придётся отказаться от спринтов», — приводит слова Амундсена Dagbladet.

По поводу участия Амундсена в спринтах высказался главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум.

«Думаю, что Харальд сам всё понимает. У него есть все данные, чтобы успешно выступать и в дистанционных гонках, и в спринтах. Нет причин исключать возможности его участия везде», — сказал Носсум.