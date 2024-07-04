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Хейди Венг второй год подряд не включили в пулы тестирования FIS

Хейди Венг второй год подряд не включили в пулы тестирования FIS
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Пятикратную чемпионку мира и бронзового призёра Олимпийских игр по лыжным гонкам Хейди Венг из Норвегии не включили в новые пулы тестирования Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Хейди Венг была убрана из пулов тестирования FIS с 11 августа 2022 года. Сезон-2023/2024 она завершила на шестом месте в дистанционном зачёте Кубка мира и завоевала серебро «Тур де Ски».

Ранее стало известно, что лыжница досрочно покинула тренировочный сбор норвежской команды. Напомним, лыжник Эвен Нортуг сообщил, что досрочно покинул тренировочный сбор норвежской команды из-за болезни. Также пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте, поэтому новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает.

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