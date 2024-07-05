Владимир Буторин подал иск на лыжный комплекс в Малиновке

Бизнесмен Владимир Буторин и его лесопромышленная группа компаний УЛК подали в арбитражный суд Архангельской области иск к СШОР «Устьянский лыжный клуб» о взыскании около 100 тысяч рублей «за услуги специализированной техники, оказанные в декабре 2023 года».

В результате конфликта с тренерами местной спортивной школы владелец компании УЛК Владимир Буторин ушёл из лыжных гонок, прекратив спонсорскую поддержку. Сейчас дело пока оставлено без движения, потому что УЛК не уплатил судебную государственную пошлину.

Ранее Александр Большунов поделился своим мнением о том, что случилось по окончании чемпионата России – 2024 в центре лыжного спорта Малиновка.

Сборная России по лыжным гонкам в июне провела общий сбор в Малиновке. В июле сбор на комплексе запланирован у группы Юрия Бородавко, а также у молодёжных команд Андрея Нутрихина и Петра Седова. С 19 по 21 июля в Малиновке пройдут соревнования по лыжероллерам.