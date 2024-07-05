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Лахти утверждён местом проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта FIS 2029

Лахти утверждён местом проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта FIS 2029
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Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2029 года официально пройдёт в городе Лахти (Финляндия). Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Лахти — знаковое место в нашем календаре, и мы очень рады, что он станет ещё одним местом проведения мирового уровня нашего будущего чемпионата мира», — приводит слова президента FIS Йохана Элиаша официальный сайт организации.

Ранее Федерация лыжного спорта Финляндии заявляла о неготовности к подаче заявки на проведение чемпионата мира 2029 года из-за финансовых проблем. После конгресса FIS, который прошёл в июне, где изначально планировалось объявить о проведении турнира, организаторам удалось уладить все проблемы и подписать соглашение. Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS 2029 года станет восьмым по счёту, проводимым в Лахти.

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