Норвежские прыгуны с трамплина внесут по € 4 тыс. за участие в Кубке мира

Члены сборной Норвегии в прыжках на лыжах с трамплина будут вносить денежный вклад в размере € 4,3 тыс. (50 тыс. норвежских крон) за право участия в соревнованиях на уровне Кубка мира.

Об этом стало известно из пресс-релиза Федерации Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Мы как спортсмены очень мотивированы и готовы к следующему периоду тренировок перед сезоном. В финансовом отношении мы находимся не в лучшей ситуации, но мы хотим внести свой вклад в хороший спортивный план, который необходим для успешных выступлений зимой», – приводятся слова олимпийского чемпиона Йоханна Форфанга в пресс-релизе.

Финансовые проблемы также испытывает сборная Норвегии по лыжным гонкам. Недавно стало известно, что команда потеряла своего основного спонсора.