Стало известно, когда Терезе Йохауг примет решение о продолжении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг всё ещё не приняла окончательное решение по поводу завершения карьеры. Ожидается, что это произойдёт не ранее чем в августе. Об этом сообщил её менеджер Йорн Эрнст.

«Я ожидаю, что это будет первая половина августа, после праздников», – приводит слова Эрнста Nettavisen.

В марте 2024 года 36-летняя Йохауг заявила, что собирается возобновить карьеру с целью выступления на чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в норвежском Тронхейме. С тех пор лыжница до сих пор окончательно не определилась, вернётся ли она в сборную или нет.

Йохауг – четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионатов мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.