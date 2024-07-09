Норвежцы снова выразили обеспокоенность из-за возможного возвращения российских лыжников на международные соревнования, в том числе на приближающийся чемпионат мира — 2025 в Тронхейме.

«Уже этим летом ожидалось, что скандальный друг Путина Йохан Элиаш воспользуется президентскими полномочиями в FIS, чтобы добиться участия российских лыжников на чемпионате мира в Тронхейме. Но месяц назад Элиаш столкнулся с проблемами на собственном конгрессе FIS. Там он потерял пару преданных сторонников в руководстве в ходе выборов с участием Норвегии и других критически настроенных западных странах.

Оппоненты президента FIS усилились. Уже на первом заседании нового правления FIS Элиашу противостояла норвежский президент лыжного спорта Туве Дюрхауг, которая подчеркнула необходимость не допускать путинских лыжных героев к чемпионату мира в Норвегии. Эта позиция получила сильную поддержку со стороны Финляндии и Швеции», — говорится в статье норвежского издания Dagbladet.

Отметим, что ранее мэр Тронхейма Кент Ранум также выступил против участия российских спортсменов в этом соревновании.

Российские лыжники на протяжении двух сезонов отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.