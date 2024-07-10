Стало известно, за какой регион будет выступать Александр Терентьев

Российский лыжник Александр Терентьев будет выступать за сборную Тюменской области в сезоне-2024/2025. Об этом сообщил телеграм-канал «Тюменская арена».

В сезоне-2023/2024 Терентьев, как и многие лидеры российских лыжных гонок, представлял Архангельскую область. По окончании сезона группа компаний «УЛК» (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в регионе, и все спортсмены начали искать новые команды.

Ранее Терентьев уже выступал за сборную Тюменской области.

Александр Терентьев специализируется на выступлениях в спринтерских гонках. Он двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), победитель и призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам.