Стало известно, за какой регион будет выступать Александр Терентьев
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Российский лыжник Александр Терентьев будет выступать за сборную Тюменской области в сезоне-2024/2025. Об этом сообщил телеграм-канал «Тюменская арена».
В сезоне-2023/2024 Терентьев, как и многие лидеры российских лыжных гонок, представлял Архангельскую область. По окончании сезона группа компаний «УЛК» (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в регионе, и все спортсмены начали искать новые команды.
Ранее Терентьев уже выступал за сборную Тюменской области.
Александр Терентьев специализируется на выступлениях в спринтерских гонках. Он двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), победитель и призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам.
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