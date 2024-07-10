Джессика Диггинс рассказала о трудностях с финансированием лыжных гонок в США

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о сложностях с финансированием в США.

Федерация лыж и сноуборда США и Национальный фонд северных стран — две некоммерческие организации, которые в основном финансируют покрытие операционных расходов национальных команд, но их поддержки не всегда достаточно в сезон очень высоких нагрузок на высоком уровне, и спортсменам тоже приходится вносить свой вклад в участие в соревнованиях.

«Мы должны активно способствовать финансированию нашей карьеры. Несколько моих коллег из сборной дополнительно работают неполный рабочий день, чтобы иметь возможность соревноваться.

Именно семьи, клубы и спонсоры позволяют нам путешествовать на протяжении всего сезона. То же самое касается сборных на других зарубежных континентах, таких как Канада и Австралия. Мы знаем по личному опыту, насколько сложно финансировать подобные инициативы на высоком уровне, но оно того стоит. Мы очень благодарны за возможность», – приводит слова Диггинс Fondo Italia.