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Олимпийский чемпион Симен Крюгер женился

Олимпийский чемпион Симен Крюгер женился
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Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер женился на своей подруге Кристине Рингсё Туфте.

Об этом сообщает Dagladet со ссылкой на аккаунт цветочной мастерской, которая оформляла букет невесты.

Свадьба прошла в Телемарке (Норвегия) в минувшие выходные. Отмечается, что на торжестве присутствовали некоторые коллеги Крюгера по национальной команде, но фамилии лыжников не уточняются.

31-летний Крюгер специализируется на дистанционных гонках свободным стилем. Он двукратный чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), двукратный призёр Олимпиад. Кроме того, Крюгер является трёхкратным чемпионом мира 2023 года, многократным победителем и призёром этапов Кубка мира.

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