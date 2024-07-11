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Татьяна Сорина планирует принять участие в чемпионате России по лыжероллерам

Татьяна Сорина планирует принять участие в чемпионате России по лыжероллерам
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина практически восстановилась после операции и в сентябре должна принять участие в чемпионате России по лыжероллерам.

«Реабилитация Татьяны практически завершена. Сейчас идёт процесс укрепления мышц пресса. Она тренируется практически в полном объёме. Есть незначительные ограничения, но почти всю работу она выполняет.

Планируем, что Татьяна в сентябре примет участие в летнем чемпионате России», —приводит слова тренера сборной России Егора Сорина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Татьяна, представлявшая Тюменскую область, выиграла три серебряные медали на Спартакиаде сильнейших спортсменов. Также на её счету два серебра и две бронзы в рамках чемпионата России — 2024. В общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 спортсменка заняла 15-е место. В апреле она перенесла операцию.

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